Il genitivo in tedesco

1. Il genitivo corrisponde al complemento di specificazione o di possesso. Risponde alla domanda di chi? di che cosa?• Maschile singolare: DES• Neutro singolare: DES• Femminile singolare: DER• Plurale per tutti generi: DER (che è plurale si capisce dal nome)Esempi di passaggio dal nominativo al genitivo:• der Man / des MannES• das Kind / des KindES• der Wagen / des WagenS• der Krieg / ders KriegES• der Volk / des VolkES• Il colore della macchina = Die Farbe des Wagens• La taglia della T-shirt =Die Größe des T-Shirts• La scuola del bambino = Die Schule des Kindes• La scuola dei bambini = Der Schule der Kinder2.Come si vede dagli esempi, non solo l’articolo si mette al genitivo, ma anche il nome. Per declinare un nome al genitivo si aggiunge –ES oppure –S3. Due sono le osservazioni:Si declinano al genitivo solo il maschile ed il neutro singolareSi aggiunge –ES se la parola è breve,altrimenti, se la parola è lunga, si aggiunge –S4. Infatti, esaminiamo il comportamento al genitivo dei termini femminili• die Dame / der Dame• die Dame hat eine neue Tasche• die neue Tasche der Dame ist schön• die Dame hat diesen Platz• Das ist der Platz der Dame• I posti delle signore…. = Die Platz der Damen…… (rispetto alla frase “Das ist der Platz der Dame » si capisce che si tratta di un plurale dal nome “der Damen”5. Per chiedere il possesso di una cosa, si utilizza la domanda Wessen…. ? (= di chi….?)• Di chi è questo posto? = Wessen Platz ist das?• Questo posto è dell’insegnante = Das ist der Platz des Lehrers (m) /Das ist der Platz deeeeer Lehrerin (f) / Das ist der Platz der Studenten (m)6. In tedesco esiste anche il genitivo sassone come in inglese• Ecco l’amico di Maria = Das ist MariaS Freund• Ecco l’amico di Carlo = Das ist KarlS Freund7. Con i nomi propri, il genitivo sassone si può costruire anche con VON + nome del possessore• Questo è il posto di Carlo = Das ist der Platz VON Karl