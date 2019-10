Frasi temporali con bevor, bis, seitdem

•Bevor der Tonfilm kam, arbeiteten auch Musiker für das Kino.•Es hat lange gedauert, bis man die ersten bewegten Bilder im Kino zeigen konnte.•Seitdem /Seit ich hier bin, bin ich ein Kulturmensch.- Bevor, come l'inglese before, indica una successione temporale: l'azione della frase principale avviene prima di quella della secondaria e corrisponde alle espressioni italiane "prima di" / "prima che"; introduce sempre una frase secondaria esplicita, con soggetto e verbo coniugato all'indicativo, mai con l'infinito - Bis indica una successione temporale e corrisponde alle congiunzioni italiane "finché" / "finché non": l'azione della frase principale termina quando si verifica l'azione o situazione della frase temporale. La frase con bis risponde alle domande Bis wann? o Wie lange? A differenza dell'italiano nelle frasi introdotte da bis non ci sono di norma elementi negativi. Wir müssen warten, bis der Film zu Ende ist. Dobbiamo aspettare finché il film (non) finisce.- Seit indica un'azione o situazione iniziata nel passato che dura tuttora e corrisponde alla congiunzione italiana "da quando".- Come in tutte le frasi secondarie, il verbo coniugato occupa la posizione finale e, come hai già visto per le altre frasi temporali, la secondaria può precedere o seguire la principale.