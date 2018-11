Frasi latine con traduzione

Frasi latine

Frasi latine

1. Bonâ matronâ familiae fortunas custodit.2. Thebarum copiae pugnant et vincunt.3. Memoriâ patris familias carâ filiabus est.4. A Romanis puellis deabus sanctae epulae praebentur.5. Post nuptias reginae regiae ancillae splendidas epulas parant.6. Syracusarum ianuae a vigiliis custodiuntur.7. Vigiliae piratis insidias tendunt.8. A convivis olearum copia et epularum deliciae laudantur.9. Copiae incolas fugant et puellae bonas deas invocant.10. Athenae a Persarum copiis obsidentur.11. Agricolae silvarum et aquarum deabus aras magnas sacrant.12. Desidiosa ancilla a superba domina monet.1. La buona matrona costodisce i beni della famiglia.2. Le truppe di Tebe combattono e vincono.3. Il ricordo del padre di famiglia è caro alle figlie.4. Dalle fanciulle Romane è offerto alle dee un sacro banchetto.5. Dopo le nozze della regina, le ancelle della reggia preparano uno splendido banchetto.6. Le porte di Siracusa sono sorvegliate dalle sentinelle.7. Le sentinelle Tendono un agguato ai pirati.8. Dai convitati vengono celebrate l'abbondanza di olive e le prelibatezze del banchetto.9. Le truppe mettono in fuga gli abitanti, e le fanciulle invocano le buone dee.10. Atene viene assediata dalle truppe dei Persiani.11. Gli agricoltori consacrano grandi altari alle dee dei boschi e delle acque.12. L'ancella pigra viene rimproverata dalla padrona arrogante.