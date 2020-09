La proposizione causale

Siccome era tardi

Dato che non ti senti bene

perché potrebbe piovere

perché potrebbe avere bisogno di aiuto

non perché lo volessi, ma perché non avevo altra scelta

Essendo in ritardo

Scossa dall'accaduto

La proposizione subordinata causale indica la causa di quanto espresso nella proposizione reggente. Svolge quindi una funzione analoga a quella del complemento di causa.Non sono uscito-->Non sono uscito-->Risponde alle domande:Nella forma esplicita è introdotta da:come: perché, poiché, giacché, siccome, dal momento che, per il fatto che, in quanto, dato che, visto che, etc.Ha il verbo ai modi:, se la causa è sentita come reale.Esempio:, non lo trovammo /, guido io., se la causa è presentata come probabile, eventuale o desiderata.Esempio: Prendi l’ombrello. / Resterò con lei,, quando introduce una causa ipotizzata e subito negata.Esempio: Ho agito in questo modoNella forma implicita ha il verbo ai modi:preceduto da di, a, per.Esempio: Ti ringrazio di/per avermi aiutato.Esempio:, ci raggiungerà al cinema /, non riusciva a dormire.