L'assenza dell'articolo in latino

Altre caratteristiche

In latino l’articolo è assente e, pertanto, chi deve rendere un testo in italiano si troverà davanti alla difficoltà di decidere quale articolo anteporre al sostantivo tradotto.Per comprendere quale tipo di articolo scegliere quando si traduce dal latino all’italiano è necessario fare riferimento alle regole relative all’uso di questa parte del discorso nella nostra lingua.L’italiano presenta due tipi principali di articolo: indeterminativo e determinativo. La diversa funzione dell’articolo indeterminativo e determinativo dipende dal contesto.L’articolo un può conferire un valore indeterminato a un sostantivo ma può anche avere la funzione di introdurre un elemento nuovo nella comunicazione. Esempi:• “Mi presti un libro?”; (valore indeterminato).• “Ho letto un buon libro”; (si tratta di un libro ben preciso ma di cui il destinatario dell’informazione non sa ancora nulla).L’articolo il invece può indicare che il nome che segue ha valore determinato, noto all’interlocutore ma può anche riferirsi all’intera classe di nomi rappresentata dal sostantivo seguente. Esempi:• “Ecco il libro che mi hai prestato”; (il libro è noto sia al mittente sia al destinatario della comunicazione verbale).• “Il libro non potrà mai essere sostituito dal computer”; (si intende il libro in generale, come oggetto di lettura e di studio, tutti i libri).Quando traduciamo dal latino all’italiano dobbiamo dunque basarci sul contesto attenendoci alle regole sopraelencate.Prendiamo ad esempio il seguente testo latino:Puellam, quam vidi, pulcherrima est.La traduzione sarà:La fanciulla, che ho visto, è bellissima.Si usa dunque l’articolo determinativo perché ci si sta riferendo a una specifica ragazza.Prendiamo ora ad esempio un’altra frase:Puellam pulcherrimam vidi.La traduzione sarà:Ho visto una fanciulla bellissima.Si deve usare l’articolo indeterminativo perché la fanciulla in questione non è già nota.In conclusione, quando si traduce dal latino all’italiano, è necessario analizzare il contesto e il senso del testo e attenersi scrupolosamente alle regole della nostra lingua.