Réclamation au transporteur pour retard de livraison

Le ditte coinvolte sono tre:1) La ditta Magradas di Nancy, fornitore di prodotti edili per giardino2) La ditta Adam di Menton, acquirente3) M. Hémunger di Nancy, commissionario trasportatore, a cui il venditore si è rivolto per la consegna di un ordine destinato alla ditta Adam.La consegna avrebbe dovuto essere effettuata entro il 12 luglio, ma il 16 la merce non è stata ancora consegnata. Pertanto la ditta Adam ha chiesto informazioni al fornitore che ha risposto dicendo di avere consegnato la merce al trasportatore nei tempi previsti e consigliando il cliente di rivolgersi direttamente al trasportatore. I dati mancanti sono a piacere.

Redigere

1) la lettera della ditta Adam al trasportatore

2) la risposta del trasportatore, M. Hémunger

Lettre 1)

Monsieur Paul Hémunger

231, route des Vosges



54000 Nancy

Objet: Retard de livraison Nancy, le 20 juillet 2017

Monsieur,

le 25 écoulé, les Etablissements Magradas vous ont confié 20 colis de dalles à destination de Menton. La livraison aurait dû être effectuée avant le 12 de ce mois au plus tard.

Or, aujourd’hui encore nous ne sommes pas encore en possession de la marchandise.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous en faire connaître les raisons le plus tôt possible.

Ce retard nous empêchant de faire face à nos engagements contractuels, nous vous formulons, dès à présent, nos réserves en ce qui concerne le préjudice subi.

Au cas où la marchandise ne nous parviendrait pas dans un délai de 15 jours, nous serions contraints de les considérer comme perdues et de vous demander le dédommagement correspondant.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées

Le Service Achats

Roger Martin

Lettre 2)

Objet: Réponse à votre réclamation Nancy, le 24 juillet 2017

Monsieur,

nous référant à votre lettre du 20 écoulé, nous regrettons vivement de n’avoir pu respecter, comme dans nos habitudes, le délai de livraison indiqué par votre expéditeur.

Une raison de force majeure, la grève du personnel Sncf, dont vous avez certainement suivi le développement à travers la presse, , a causé des retards considérables pour nos services.

Soyez sûrs que nous ferons de notre mieux pour vous livrer la marchandise dans un délai d’une semaine au plus.

Nous regrettons autant vous ce retard involontaire et vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Commissionaire de transport

Paul Hémunger