Regole ed esercizi di grammatica francese

Esercizi di grammatica

Prerequisito

Regole sulla formazione del presente verbi 1° gruppo

Il presente dei verbi regolari del 1° gruppo (quelli che termina non –er) si forma partendo dall’infiniti, togliendo la desinenza –er e aggiungendo le desinenze –e, -es, -e, -ons, - ez, -ent (le prime tre desinenze e l’ultima sono mute). Per i verbi che terminano in –yer, la -y- si cambia in -i- prima di aggiungere le desinenze del presente. I verbi che hanno la penultima sillaba che termina con una -e-.(e muta), raddoppiano la consonante che segue davanti alle sopracitate desinenze mute

Il presente dei verbi irregolari deve essere imparato a memoria, perché non esistono regole valide per tutti.

1. Répondez négativement

1. Ils aiment la musique moderne? Non, ..................................

2. Tu habites en Italie?.................................................



3. Elle aime chanter?....................................................4. Ils travaillent le samedi?.............................................5. Tu as une voiture?.....................................................6. Est-ce que tu prends un café?.........................................7. Vous avez un ordinateur?...............................................8. Vous connaissez M. Lebrun?............................................9. Tu paies l'addition?..................................................10. Tu as une pièce d'identité?...........................................11. Il change de l'argent?.................................................12. Tu comprends l'espagnol?..............................................13. Ils parlent anglais?..................................................14. Est-ce que Vincent paie l'entrée?......................................15. Vous aimez le café? ...................................................1. J'ai quinze ans.2. Moi, j'habite dans ce quartier.3. Ça va! Ça va! Tiens, tu connais Jean-Claude?4. Salut, ça va?5. Non, j'habite à Florence et toi, Jean-Claude?6. Enchanté de te connaître. Moi, je m'appelle Christian.7. Ça va, merci et toi?8. Moi aussi, j'ai quinze ans. Et tu habites ici, Christian?9. Salut Christian! Quel âge as-tu?3.1. C'est une grande ville2. J'achète un livre intéressant3. Elle achète un bon livre4. C'est un nouveau professeur5. Je cherche une bande dessinée de 19686. C'est l'ordinateur de la secrétaire7. Je paie: voilà un billet de 10 euros.8. Le nouveau modèle est beau9. C'est un vieux modèle.10. C'est le dictionnaire de Robert: il est lourd4.1. Elle (travailler) à l'Université2. Je (s'appeler) Denise3. Nous (comprendre) l'allemand4. Vous (savoir) le nom du Président de la République Française5. Ils (connaître) Paris6. Je (acheter) un cadeau pour Margot7. Ils (payer) l'entrée du spectacle8. Tu (écouter) de la musique1. Non, ils m’aiment pas la musiq ue moderne2. Non, elle n’aime pas chanter3. Non, je n’habite pas en Italie4. Non, ils travaillent pas le samedi5. Non, je n’ai pas de voiture6. Non, je ne prends pas de café7. Non, nous n’savons pas d’ordinateur8. Non, nous ne connaissons pas M. Lebrun9. Non, je ne paie pas l’addition10. Non, je n’ai pas de pièce d’identité11. Non, il ne change pas d’argent12. Non, je ne comprend pas l’espagnol13. Non, ils ne parlent pas anglais14. Non, Vincent ne paie pas l’entrée15. Non, nous n’aimons pas le café1. Salut, ça va?2. Ça va, merci et toi?3. Ça va! Ça va! Tiens, tu connais Jean-Claude?4. Enchanté de te connaître. Moi, je m'appelle Christian.5. Salut Christian! Quel âge as-tu?6. J'ai quinze ans.7. Moi aussi, j'ai quinze ans. Et tu habites ici, Christian?8. Non, j'habite à Florence et toi, Jean-Claude?9. Moi, j'habite dans ce quartier.Es. n° 31. Ce sont de grandes villes2. Nous achetons des livres intéressants3. Elles achètent de bons livres4. Ce sont de nouveaux professeurs5. Nous cherchons de bandes dessinées de 18686. Ce sont les ordinateurs des secrétaire7. Nous payons : voilà des billets de 10 euros8. Les nouveaux modale sont beaux9. Ce sont de vieux modèles10. Ce sont les dictionnaires de Robert : ils sont lourds1. Elle travaille à l'Université2. Je m'appele Denise3. Nous comprenons l'allemand4. Vous savons le nom du Président de la République Française5. Ils connaissent Paris6. J’ achèter un cadeau pour Margot7. Ils paient l'entrée du spectacle8. Tu écoutes de la musique