Trasporti

Persone e merci hanno bisogno delle vie di comunicazione per poter circolare da un Paese all’altro in tutto il mondo. Oggi le vie di comunicazione, di terra, e d’acqua, sono molto sviluppate, specie nei Paesi più industrializzati, e coprono buona parte della superficie terrestre.Vie di terra: strade e ferrovie sono molto diffuse e sono le vie di comunicazione più usate, specie per tragitti brevi o di media lunghezza.La rete stradale, esistente in Europa già ai tempi degli antichi Romani, è composta da strade, superstrade e autostrade, ed è molto sviluppata nei Paesi più industrializzati, ma è anche la causa dell’eccessivo numero di automezzi in circolazione, che determinano alti livelli di inquinamento.Le ferrovie, nate in Inghilterra all’inizio del XIX secolo, presentano il vantaggio di essere molto meno inquinanti e stanno oggi conoscendo un nuovo sviluppo grazie alle linee ad alta velocità, che permettono di raggiungere i principali centri urbani in minor tempo rispetto al passato.Vie d’acqua: fiumi e mari costituiscono fin dal passato un’importante via di comunicazione. Il trasporto fluviale è diffuso laddove i fiumi hanno grandi dimensioni e permettono una buona navigabilità. Il trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda le merci, è molto diffuso in tutto il mondo. È un tipo di trasporto più lento rispetto a quello aereo, ma permette di spostare quantità maggiori di merci con costi inferiori. Attorno ai porti si sono sviluppati importanti centri abitati .