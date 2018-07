Stati delle Antille associati al Regno Unito

Si tratta di alcune isole, gruppo delle Windwards (o Isole Sopravento) e delle Leewards (o Isole Sottovento) che hanno scelto una forma di governo mista: pur non essendo più colonie inglesi, non godono dell’indipendenza assoluta. Formalmente si tratta di territori autonomi che però dipendono dal Regno Unito per ciò che riguarda la difesa e gli affari esteri; è uno stato che assomiglia molto all’ Isola di Man. La denominazione deriva dalla loro esposizione all’aliseo che soffia regolarmente da nord-est tutto l’anno. Questi stati sono:• nelle isole Leewards: Saint Kitts (che comprende anche Anguilla e Nevis), Antigua (che comprende anche le isole di Barbuda e di Redonda)La vita economica di questi due stati si basa sull’agricoltura, dove è possibile, e sulla pesca. Ad Antigua esistono ancora dei vecchi mulini che venivano utilizzati per la lavorazione della canna da zucchero. Dai fusti della canna,chiamati culmi, per pressione, si ottiene la melassa impiegata sia per la produzione di zucchero cristallino, sia come prodotto di base per la distillazione del rum. Dai residui legnosi, un tempo usati come combustibili, con la moderna lavorazione si estrae la cellulosa.• nelle isole Windwards: Dominica (da non confondersi con la Repubblica Domenicana), Saint Lucia, Saint Vincent, Grenada e le Isole Grenadine. Questi stati sono più popolati dei precedenti ed anche più estesi. In passato essi ebbero una grande importanza strategica, in quando costituivano delle ottime basi per il controllo strategico delle rotte verso i Caraibi. Oggi questi motivi strategici non esistono più e la vita economica dell’insieme delle isole ruota intorno alle attività agricole, alla pesca e al commercio nei numerosi porti. Un’attività che si sta sviluppando sempre più è il turismo, vista la bellezza dei paesaggi e il folklore della popolazione locale. Fra l’altro a Dominica esiste anche una riserva in cui vivono gli ultimi discendenti di sangue puro degli ultimi indigeni Caribi.