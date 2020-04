Emirati Arabi Uniti_caratteristiche generali e economia

Gli Emirati Arabi Uniti sono sette piccioli sceiccati, conosciuti anche con il nome di Trucial States o Stati della Tregua, disposti all’ingresso del Golfo Persico.Il nome di Trucial States deriva dal fatto che nel 1853 fra la Gran Bretagna e gli sceicchi fu siglato un accordo che metteva fine alle scorrerie dei pirati, appoggiati e finanziati dagli emiri, che attaccavano le navi della Compagnia delle Indie.I sette stati sono: Abu Dhabi, Sharja, Ajman, Dubai, Umm Al-Qaywayn, Fujaira e Ras al-Khaima. Lo stato confina con l’Oman, l’Arabia Saudita ed è bagnata dal Golfo Persico.La popolazione totale si aggira su 5.000.000 di abitanti di cui quasi 1.800.000 sono concentrati nella capitale, Dubai. Questo addensamento è causato dalle caratteristiche dell’economia locale; infatti salvo alcune zone in cui è praticata un’agricoltura di tipo tradizionale, le attività preminenti sono l’estrazione del petrolio, la pesca e le attività commerciali.Il petrolio e il gas naturale costituiscono di gran lunga la principale fonte di ricchezza, soprattutto nell’emirato di Abu Dhabi, che può disporre di riserve petrolifere ancora per più di 150 anni. Tuttavia, essa è amministrata direttamente dagli sceicchi, quindi con scarsa possibilità di godimento da parte della popolazione. L’apporto delle altre attività non è trascurabile; in particolare si pratica largamente la pesca delle ostriche perlifere. Importante è anche l’industria metallurgica, soprattutto quella dell’alluminio e la siderurgica (produzione dell’acciaio) oltre all’industria tessile il cui sviluppo ha l’obiettivo di controbilanciare, a lunga scadenza, gli apporti petroliferi.Da segnalare il boom edilizio che negli ultimi anni sta interessando gli emirati: l’edificio più alto del mondo, il nuovo aeroporto di Dubai, le tre isole artificiali più grandi del mondo,il centro commerciale di Dubai o l’arcipelago artificiale, sono le costruzioni più significative. Sono tutte costruzioni che attirano molti turisti, ma che stanno destando un po’di preoccupazione, perché il boom edilizio è stato costruito, facendo affidamento sul debito e sulla speculazione finanziaria.Gli Emirati Arabi Uniti sono un paradiso fiscale e l’Italia li ha inseriti nella “black list”, cioè ha posto delle pesanti limitazioni fiscali a quelle aziende che intrattengono rapporti commerciali con soggetti ubicati in tale territorio.