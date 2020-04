Barhein - Economia e problemi connessi

Il Bahrein è un piccolissimo stato che si trova ad ovest della penisola del Qatar. Si tratta di un insieme di isolotti che in totale si estendono per soli 765 chilometri quadrati. Come altri emirati che si affacciano sul Golfo Persico, dopo essere state protettorato inglese, le isole del Bahrein hanno proclamato la loro indipendenza nel 1971 e sono entrate a far parte dell’O.N.U.Esistono diverse caratteristiche del territorio che distinguono il Bahrein dagli altri stati vicini. Innanzitutto, bisogna citare le condizioni climatiche e la presenza di falde acquifere che consentono lo sviluppo di una discreta agricoltura che fin dall’inizio dell’era petrolifera, ha consentito, insieme alla pesca delle ostriche perlifere e al commercio hanno permesso di mantenere un tenore di vita senz’altro migliore rispetto a quello della penisola arabica. Inoltre, nonostante che il potere sia in mano ad uno sceicco e quindi si tratti di una monarchia assoluta, nel tempo sono state intraprese numerose iniziative di miglioramento sociale: per esempio, un quarto dell’istruzione è stato destinato all’istruzione.Le migliori condizioni di vita spiegano la densità di popolazione che si aggira su 1.643 abitanti al chilometro quadrato. La popolazione totale è di circa 1.425.000 abitanti di cui 329.000 abitano nella capitale, Manāma, dotata di un porto molto efficiente e di un certo numero di scuole e di Università. Fra l’altro, possiede un’enorme raffineria di petrolio che da sola è in grado di lavorarlo 0,5% di tutta la produzione petrolifera mondiale. Ovviamente, l’ importanza e la ricchezza di questo piccolo paese deriva dai consistenti giacimenti petroliferi dalla cui vendita e dalla cui raffinazione deriva il reddito degli abitanti. L’Italia considera il Bahrein come un paradiso fiscale e è stato inserito nella black list. Questo significa che le aziende italiane che hanno rapporti commerciali con soggetti operanti nel Bahrein sono sottoposte a limitazioni liscali importanti.