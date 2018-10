Massa e peso: caratteristiche e differenze

In ambito scientifico e, soprattutto, fisico, è fondamentale tener conto della differenza esistente tra massa e peso. Si tratta di due concetti ben distinti: per massa si intende la quantità di materia di un corpo ed essa viene adoperata per misurare l’inerzia opposta da un corpo alla variazione di velocità; il peso, invece, è la forza cui è soggetto un corpo materiale posto in un campo gravitazionale; con riferimento al nostro pianeta, per peso si intende specificatamente la forza che deve essere equilibrata per mantenere un corpo in quiete, uguale e opposta alla risultante tra l'attrazione gravitazionale terrestre e la forza centrifuga dovuta alla rotazione della Terra. Sarà dunque possibile dire che il peso indica la forza con cui la massa viene attratta verso il centro della Terra. Si tratta d una grandezza scalare. Massa e peso, inoltre, si differenziano per l’unità di misura con la quale sono indicati. Infatti, mentre la massa si misura in chilogrammi (kg), il peso, configurandosi come una forza, si misura in Newton (N).

Il peso è ottenuto moltiplicando la massa (M) per l’accelerazione di gravità (G) che equivale a 9,8 m/s^2.

Esempio

Se supponiamo che, ad esempio, la massa di un corpo sia uguale a 36 chilogrammi, per ottenere il suo peso dovremmo moltiplicare la massa per l’accelerazione gravitazionale della Terra, cioè 9,8 m/s^2. Dunque:m = 36 kgp = 36 kg * 9,8 m/s^2 = 352,8 N.