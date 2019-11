Elettrizzazione per induzione - Esempio

Elettrizzazione per induzione

Quando abbiamo più corpi messi vicini che non sono necessariamente messi a contatto ma posti ad una certa distanza e si può notare che vi è una ridistribuzione delle cariche. Ciò avviene per induzione quindi per la vicinanza. Un fenomeno che è particolare, ed è connesso all’elettrizzazione per induzione, è quello della ​ovalizzazione dell’atomo. Quest’ultima consiste in una redistribuzione temporanea delle cariche nell’atomo, tutte le cariche negative di pongo ad un estremo dell’atomo e analogamente le cariche positive si pongono nel lato opposto. Supponiamo di avere un corpo che presenta cariche positive e cariche negative, tutte mischiate nel corpo, come nel caso di una penna elettrizzata. Nel momento in cui la la bacchetta elettrizzata viene posta in vicinanza di un foglio di carta, accade che le cariche del segno opposto si mettono tutte in fila vicino al corpo che io ho elettrizzato, e le altre si allontaneranno ponendosi dalla parte opposta poiché cariche dello stesso segno si respingono. E quindi abbiamo una ​ovalizzazione ​dell'atomo nel senso che se l'atomo presenta una forma rotonda, esso diventa ovale quando avviviamo in corpo elettrizzato ad un corpo neutro poiché ciò determina la distribuzione delle cariche presentai nel corpo sui due estremi dell’atomo. Chiaramente la carica negativa sta vicino al corpo che è elettrizzato positivamente o viceversa. Quindi questo fenomeno è naturalmente temporaneo, in quanto esso dura fino a che il corpo è in contatto con l'altro corpo, nel momento in cui allontano il corpo elettrizzato dal pezzetto di carta, si ritornerà inevitabilmente alla situazione iniziale.