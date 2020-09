Elettrizzazione di un corpo

è una branca, che studia le cariche elettriche stazionarie nel tempo, generatrici del campo elettrostatico. Si occupa dei fenomeni connessi alle cariche elettriche in quiete.Una bacchetta strofinata con un panno riesce ad attirare dei piccoli corpi, definendo il fenomeno diL’si può ottenere anche con tre diversi metodi:• Per: in questo caso le cariche passano da un corpo a un altro;• Per: in questo modo si ha un elettrizzazione permanente;• Per: in questo modo si ha un elettrizzazione temporanea.Quando si strofina unacon un panno di lana, alcuni elettroni, cioè le particelle libere di muoversi, lasciano la bacchetta e si trasferiscono sul panno. La bacchetta di vetro, quindi, perde elettroni e ha un numero maggiore di protoni rispetto agli elettroni: si dice che si carica positivamente; invece il panno acquista elettroni e ha un numero di elettroni maggiore rispetto ai protoni, e quindi si carica negativamente.Invece, nel caso di unache acquista elettroni, si carica negativamente e il panno, che invece perde elettroni, si carica positivamente.Quindi quando due corpi si strofinano, uno si elettrizza positivamente e l’altro negativamente.