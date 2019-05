Fisica - Introduzione

Introduzione alla fisica

La fisica è quella scienza che si occupa dello studio dei fenomeni fisici. Un fenomeno si dice fisica o quando non comporta alcun mutamento della materia. Quando si studia un fenomeno fisico si introducono al suo interno delle grandezze che prendono il nome di grandezze fisiche e si distinguono in scalari e vettoriali. Si dicono scalari quando per essere identificate occorre solo un numero; si dicono vettoriali quando per essere identificate occorrono almeno tre parametri: modulo o intensità, direzione e verso. le grandezze fisiche pero si possono suddividere anche in fondamentali e derivate. Le grandezze fondamentali sono 3: massa, lunghezza e tempo. Le grandezze derivate sono una composizione di quelle fondamentali. inoltre ogni grandezza è accompagnata dalla propria unità di misura contenta nel Sistema Internazionale. Quando si misura una grandezza spesso si possono commettere degli errori che possono essere di 2 tipi: sistematici, se sono legati a un malfunzionamento dello strumento utilizzato; accidentali, se invece sono legati al caso, ovvero se un operatore utilizza in modo scorretto lo strumento. le grandezze specifiche della materia sono:•peso specifico assoluto•peso specifico relativo•densità assoluta•densità relativa.Il perso spesso civico relativo è definito come il rapporto tra il peso di una sostanza e il peso di un ugual volume di acqua distillata alla temperatura di 4 gradi uguale al peso della sostanza.la densità relativa è definita come il rapporto tra la massa di una sostanza e la massa di un ugual volume di acqua distillata alla temperatura di 4 gradi uguale alla massa della sostanza.