Comte, Auguste Sociologia e suo ruolo nella riorganizzazione sociale

La statica sociale e la dinamica sociale

Auguste Comte: il ruolo della sociologia nella riorganizzazione socialeLa filosofia comtiana si configura, analogamente a quella di Karl Marx, come una filosofia politica. Diversamente da Marx, però, che vedeva la risoluzione del problema della storia nella rivoluzione, Comte assegna alla sociologia il compito di studiare i fatti sociali, cioè i fenomeni che riguardano la convivenza degli uomini all’interno della società, e di formulare le leggi generali del loro funzionamento, al fine di rendere possibili delle previsioni e, dunque, di orientare la gestione della società stessa.Secondo Comte, la sociologia si divide in due sezioni: una “statica sociale” ed una “dinamica sociale”. La prima si occupa degli aspetti permanenti della struttura della società, ovvero studia e istituzioni sociali per ciò che sono in un determinato omento storico. La dinamica, invece, si occupa delle trasformazioni della società, dei modi e dei motivi dell’evoluzione sociale, e si basa sul concetto di “progresso”, cioè di sviluppo continuo e graduale dell’umanità. Il progresso è quindi essenziale per Comte e il Positivismo: esso implica l’idea del perfezionamento incessante dell’umanità sia sotto il profilo tecnico, sia dal punto di vista etico.