Aristotele - Categorie, metafisica, teologia e cause del divenire

Le categorie

Per Aristotele le categorie sono dieci:quantità, relazione, qualità, sostanza, dove-quando, avere, giacere, agire, patire e esserePer lui la categoria più importante è la sostanza (da substratum cioè ciò che sta sotto), la vera natura di qualcosa, la vera essenza, l'individualità di qualcosa aldilà degli accidenti. Per lui la sostanza è sempre fatta dalla materia e dalla forma.Per Aristotele la metafisica si colloca in un'altra dimensione e, con la parola metafisica, lui intende tutto ciò anche oltre il senso fisico, oltre le nostre possibilità del percepire.L'opera più importante di Aristotele è La metafisica (14 libri); egli ha scritto anche altre opere di fisica, di psicologia, di botanica e di zoologia.Secondo Aristotele ci sono quattro cause del divenire:- causa materiale;- formale;- efficiente;- finale.Causa materiale= la trasformazione è dovuta alla materiaCausa formale= teniamo conto della forma di qualcosa: se l'oggetto non è naturale la forma è esterna, se la materia è vivente la forma è già associata a quell'essereCausa efficiente= cause che determinano conseguenze precise, le uniche cause ammesse dalla scienzaCausa finale= lo scopo per cui si fa qualcosaPer Aristotele Dio non crea, ma il mondo esiste da sempre e si trasforma. All'inizio di tutto il mondo era pura materia e va pensato come ragionamento. Da questa materia si sono poi distinti i quattro elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco).Dio (chiamato da Aristotele anche primo motore immobile, atto puro e forma pura) ha attirato la materia verso la propria perfezione, perché egli è l'essere più perfetto. Una volta attratte da Dio, le cose sviluppano in se stesse la loro forma realizzata.Nel mondo aristotelico si combinano sia i fenomeni fisici che quelli metafisici.