Esame di terza media 2018: tutto sulle prove scritte

Prove scritte esame di terza media 2018: prima bisogna essere ammessi

3. La prova scritta di italiano delle medie

Cosa devi fare durante la prova di italiano

1. Organizza il tempo a tua disposizione. Quattro ore sono tante, ma fai attenzione a non perdere tempo inutilmente.

2. Innanzitutto leggi attentamente le tracce della prova scritta di italiano delle medie che ti vengono proposte e scegli la traccia che ti interessa di più, l’argomento che senti di conoscere meglio e quindi che potrai sviluppare nel modo migliore;

3. Una volta scelta la traccia della prova di italiano di terza media rileggila attentamente più volte e cerca di individuare le parole chiave e cosa viene chiesto precisamente: in questo modo eviterai di andare fuori tema;

4. A questo punto inizia a elaborare le idee: appunta le informazioni che ti vengono in mente ricordando quello che hai già studiato durante l’anno o richiamando altre idee dalla tua memoria;

5. Prepara una scaletta o uno schema degli argomenti che ti sono venuti in mente e volete trattare: organizza le idee dando loro un ordine e facendo dei collegamenti;

6. Iniziate a scrivere cercando di esporre i vostri pensieri nel modo più chiaro possibile: concentrati;

7. Mentre scrivi fai molta attenzione alla punteggiatura, all’ortografia, alla sintassi e utilizzate una terminologia appropriata all’argomento e al tipo di testo che vi viene chiesto di scrivere;

8. Quando hai terminato di scrivere ricorda di rileggere attentamente tutto il testo della tua prova scritto di italiano delle medie per controllare e correggere eventuali errori e per verificare che il testo “fili”;

9. Ricopia il compito utilizzando una grafia quanto più chiara possibile.



2. La prova scritta di lingue esame terza media 2018

1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta

2. Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo

3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti

4. Elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana

5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.



Cosa devi fare durante la prova di lingue

- per imparare una lingua è necessario studiare con costanza durante tutto l’arco dell’anno;

- può esserti d’aiuto vedere e ascoltare programmi televisivi in lingua straniere (per chi ne ha la possibilità, potete trovare molti programmi interessanti sui canali satellitari, ma anche sul digitale terrestre) nei giorni antecedenti alla prova scritta di lingue delle medie.



1. La prova scritta di matematica delle medie

Cosa devi fare durante la prova di matematica

- puoi esercitarti alla prova scritta di matematica delle medie ripassando quello che hai studiato;

- leggi con attenzione le tracce delle prove scritte di matematica delle medie e ricontrolla i calcoli che hai fatto. Per essere davvero sicuro che il risultato della prova scritta di matematica di terza media sia giusto, fai anche la prova.



