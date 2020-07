Società di capitali: caratteristiche

Società di capitali

Caratteristiche della società per azioni

Le tipologie delle società di capitale sono la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni.Hanno personalità giuridica e i soggetti economici sono i soci che possiedono la maggioranza del capitale sociale. La responsabilità dei soci è limitata alla quota da loro conferita tranne nella società in accomandita per azioni in cui si distinguono:- i soci accomandatari che rispondo in modo illimitato e solidale- i soci accomandanti che rispondono in modo limitato al loro conferimentoLe imposte dirette sul reddito sono l’IRES e l’IRAP che è in capo alla società.Le società di capitali sono adatte per le medie-grandi imprese.Il capitale sociale è diviso in azioni che vengono negoziate nei mercati. Viene definita azione la frazione minima del capitale sociale che bisogna possedere per essere soci della società e la misura di partecipazione di ciascun socio corrisponde al numero di azioni che questo possiede.I soci hanno responsabilità limitata al capitale sociale conferito.Nel caso in cui tutte le azioni della società finiscono per essere possedute da una sola persona, questo azionista mantiene la responsabilità limitata solo se i conferimenti vengono versati interamente e se viene iscritta nel Registro di imprese una dichiarazione che contenga tutti i dati necessari per individuare la persona di questo azionista. Se queste due condizioni non si verificano l’azionista avrà responsabilità illimitata nel caso di insolvenza della società e solo per i debiti che sono sorti nel periodo in cui questa persona è rimasto l’unico azionista.