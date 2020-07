Politica monetaria

La politica monetaria rappresenta una delle modalità a disposizione dello Stato per intervenire nel sistema economico mirando anche:• A difendere il potere d’acquisto e la stabilità monetaria• A garantire l’equilibrio dei conti con l’estero• A incentivare gli investimenti privati, quindi la crescita del capitale reale.• A migliorare l’efficienza dei mercatiLa politica monetaria influisce indirettamente sulla domanda aggregata, gli strumenti con cui si può influenzare sono:• La variazione della quantità della moneta = politica monetaria espansiva• La variazione dei tassi d’interesse sui mercati monetari = politica monetaria restrittivaLa variazione della quantità di moneta compete alla Banca Centrale e avviene in tre modi:• Emissione nuova moneta legale, stampando banconote• Effettuare operazioni di mercato aperto, acquistando o vendendo titoli• Modificando il moltiplicatore dei depositi, le banche depositano la percentuale di riserva al fine di garantire la solvibilitàI tassi di interesse sulle anticipazioni di moneta rappresenta il tetto, mentre i depositi di moneta (overnight) costituiscono il pavimento. Dentro a questi due limiti ci sono vari tassi di corridoio.Scorrettezza nella politica valutaria:• In un regime di cambi flessibili si parla di fluttuazione sporca o amministrata• In un regime di cambi fissi si parla di svalutazione competitiva