Modalità di regolamento degli acquisti

Il regolamento di acquisti può avvenire in base a diverse modalità che riguardano sia come pagare le fatture sia quando.

Per quanto riguarda il tempo di pagamento, può essere:

- anticipato rispetto alla consegna

- per cassa immediata, quindi immediatamente, o anche chiamato per contanti alla consegna

- a pronti, quindi non oltre i 15/20 giorni dalla consegna

- differito o dilazionato o a respiro, quindi oltre i 20 giorni dalla consegna, e può sia prevedere sia non prevedere interessi

Per quanto riguarda le modalità invece:

- pagamento con denaro contante:

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

(D) Debiti v/ fornitori

(A) Denaro in cassa

- pagamento con assegni bancari:

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Con rilascio di assegni bancari

(D) Debiti v/ fornitori

(A) Banca c/c



Con girata di assegni bancari(D) Debiti v/ fornitori(A) Assegni in cassa- pagamento con assegni circolari* Scritture contabili(D=Dare) e (A=avere):Rilascio dell’assegno circolare(D) Assegni in cassa(A) Banca c/cPagamento(D) Debiti v/ fornitori(A) Assegni in cassa- pagamento con bonifico bancario* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):(D) Debiti v/ fornitori(A) Banca c/c- regolamento con cambiali* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Con cambiali passive(D) Debiti v/ fornitori(A) Cambiali passiveCon cambiali attive(D) Debiti v/ fornitori(A) Cambiali attive