Individui reali razionali

È chiaro infatti che l'analisi del piccolo presuppone una conoscenza dei meccanismi generali di funzionamento del sistema economico, mentre lo studio dei processi economici complessivi richiede un'analisi spesso minuziosa e dettagliata di singoli fenomeni. Inoltre il comportamento aggregato del sistema deriva dalle decisioni simultanee di tanti singoli individui, spinti nelle loro decisioni da motivazionie scelte opportunamente spiegate dalla teoria microeconomica.In definitiva, quindi, micro e macroeconomia non costituiscono due ambiti separati dell'economia politica in generale, ma parti complementari e interdipendenti di una disciplina, osservate da due prospettive diverse che interagiscono continuamente tra di loro.Un’ultima osservazione appare importante. Nell’esaminare i comportamenti individuali e collettivi, di fronte alla scarsità delle risorse disponibili, l’economia suppone in generale che gli individui siano razionali, ovvero che essi comprendano bene le alternative a loro disposizione e che cerchino di ottenere il massimo risultato dalle loro azioni. Naturalmente si potrebbe obiettare che nella realtà non è sempre così e che spesso le nostre azioni sono impulsive o irrazionali. In concreto, però, nella maggior parte delle scelte economiche e anche sociali gli individui si comportano proprio così, anche se talvolta a livello inconscio: valutando costi e benefici di ogni alternativa e scegliendo quindi la soluzione che appare migliore tra quelle disponibili. La microeconomia è la disciplina che spiega come vengono prese le decisioni individuali e la macroeconomia, che studia il funzionamento del sistema nel complesso, non può prescindere dai fondamenti microeconomici del comportamento individuale.