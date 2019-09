Imprese e aziende

Classificazione delle imprese

Soggetto giuridico

Attività economica

Impresa di produzione

Impresa di erogazione

imprese di produzione

imprese di erogazione

Dimensione

L’è definita come l’attività economica esercitata professionalmente dall’imprenditore ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi; è costituita dall’unificazione di due elementi:•Quello: che è l’organizzazione creata dall’imprenditore;•Quello: che è l’azienda, lo strumento nelle mani dell’imprenditore.Quindi l’impresa è il modo in cui l’azienda è coordinata dall’imprenditore per i suoi fini produttivi.Lepossono essere classificate sulla base dei seguenti criteri: soggetto giuridico, attività economica e dimensione.Le imprese sono identificate con un nome commerciale o ditta; possono essere individuali o si possono costruire come società:•La: in essa il titolare della ditta è l’unico responsabile dell’attività e si assume per intero i rischi dell’impresa (responsabilità illimitata);•La: consente all’impresa un maggior apporto di capitali e di capacità imprenditoriali, il rischio è ripartito tra più persone o è limitato al solo capitale versato.In base al soggetto giuridico, le imprese possono essere: private o pubbliche (per esempio: trasporti, servizi sanitari).In funzione delle attività generali per cui viene costituita l’impresa, essa si può classificare in:: se ha fine di lucro;: se non ha fine di lucro.Leproducono beni destinati al mercato, con i quali si sostentano; si distinguono in:: quella che esercita professionalmente e in forma organizzata un’attività di produzione industriale, di trasporto per terra, acqua e aria, bancaria e associativa; hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro dell’imprese presso le Camere di Commercio in ogni provincia;: quella in cui si esercita un’attività diretta alla “coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse”; si distinguono in ordinarie e piccole (del coltivatore diretto).Leperseguono il soddisfacimento dei bisogni umani attraverso il reperimento e l’impiego delle risorse necessarie, si sostentano con donazioni che derivano da “erogazioni liberali” di privati; si distinguono in:: sono le associazioni i cui statuti prevedono lo svolgimento di attività di assistenza sociale e sanitaria, beneficienza, istruzione, tutela dei diritti civili, dell’arte, dell’ambiente, ricerche scientifiche;: operano per finalità di assistenza ai Paesi del Terzo Mondo.Per quanto riguarda le dimensioni si distinguono le piccole imprese da quelle medie e grandi (ordinarie).Le piccole imprese sono sottoposte a obblighi contabili e burocratici di minore entità.Sono piccoli imprenditori gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.