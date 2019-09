Beni economici e mercato - Definizioni

I beni economici e mercato

Beni economici e mercato

Il ruolo del mercato: L’insieme degli scambi costituisce il mercato: grazie ad esso noi possiamo procurarci ciò che serve e possiamo offrire ciò che abbiamo prodotto.Il mercato può essere definito come l’attività del domandare e offrire di un bene o servizio. Le economie del mercato si basano sul sistema dei mercati: il mercato dei beni, il mercato del lavoro, il mercato della moneta o il mercato dei capitali.In qualunque mercato si possono individuare tre elementi fondamentali. I soggetti che vi operano, i beni e i servizi oggetto di scambio, il prezzo.I soggetti che agiscono nel mercato dei beni sono i compratori e i venditori. L’oggetto di scambio di questo mercato è la merce. Essa è un qualunque bene economico destinato allo scambio. Il prezzo è la quantità di moneta che gli acquirenti cedono ai produttori per ricevere la merce. Il prezzo viene stabilito dal produttore, gli aggiustamenti avvengono sul mercato. I rapporti di scambio che hanno per oggetto beni di consumo non avvengono tra produttori e consumatori, ma tramite la rete distributiva, tra i consumatori e i commercianti.In seguito alla diffusione della grande distribuzione i negozi di piccole dimensioni sono quasi spariti dato che in questa situazioni essi si trovano in difficoltà.