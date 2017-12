La Banca d’Italia

Gli organi:• L’Assemblea generale dei partecipanti• Il Consiglio superiore e il Comitato del Consiglio superiori, ai quali è affidata la gestione generale della Banca• Il governatore della Banca d’Italia, viene nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Il governatore dura in carica sei anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta. Ogni anno il governatore presenta all’Assemblea dei partecipanti della Banca d’Italia una relazione sulla situazione economica del Paese.La vigilanza della Banca d’Italia non si limita a controllare il semplice rispetto delle leggi delle varie banche, ma deve accertarsi dell’efficienza e della competitività del sistema creditizio. Una banca inefficiente o gestita in modo sprovveduto potrebbe infatti danneggiare i risparmiatori e, quindi, l’economia del Paese. La funzione di vigilanza si esplica attraverso l’imposizione alle banche di un dovere di informazione e l’attribuzione alla Banca d’Italia di poteri di informazione e di ispezione.Avendo il controllo dell’offerta della moneta legale, la Banca centrale può, attraverso opportuni interventi, decidere di allargare la base monetaria (politica monetaria espansiva) o, al contrario, di restringerla (politica monetaria restrittiva).Il ruolo svolto dalla Banca d’Italia è stato fortemente ridotto a partire dal 1999 con la nascita dell’Unione economica e monetaria (UEM). L’emissione di banconote e le decisioni di politica monetaria sono state infatti attribuite alla Banca centrale europea (BCE) e al SEBC (Sistema europeo di banche centrali). Alla Banca d’Italia restano soprattutto funzioni di vigilanza e controllo del sistema creditizio nazionale.Le autorità monetarie europee realizzano la politica monetaria attraverso molteplici strumenti:• Manovre sui tassi di interesse• Operazioni sul mercato aperto• Operazioni effettuate su iniziative delle controparti• Manovre sulla riserva obbligatoria