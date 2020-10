Azienda - Definizione

Vi sono 2 fondamentali definizioni riguardanti il concetto di azienda: l’azienda vista come istituto economico e l’azienda vista come ordine economico dell’istituto. La prima definizione afferma che l’azienda è un istituto economico che è atto a perdurare nel tempo, finalizzato al soddisfacimento di bisogni umani tramite l’attività produttiva (Zappa); la seconda definizione invece afferma che tutti gli istituti sono osservabili come aziende anche se l’attività economica non è rilevante; le finalità economiche dell’azienda coesistono e condizionano le scelte al pari delle finalità etiche, sociali e politiche di ogni istituto (Masini).Possiamo in generale riconoscere all’azienda due diverse funzionalità: una funzione sociale e una economica, tra loro strettamente connesse.Secondo la definizione di Zappa, l’azienda è considerata come istituto sociale in quanto essa è formata da un insieme di persone che hanno uno scopo comune e sono regolati da medesime regole; in altre parole le persone che formano un’azienda danno vita a un sistema, un’organizzazione, con scopi e regole ben precisi, rendendola così anche un istituto economico. La produzione economica rappresenta la funzione caratteristica dell’azienda. Il fine che viene riconosciuto all’azienda è quello di essere la fonte durevole di benefici, per coloro che in essa investono risorse a vario titolo. Potenzialmente infatti un’azienda può vivere all’infinito e può dunque effettuare la sua produzione economica per tempi molto lunghi. Non ogni attività economica è un’azienda: perché vi sia azienda occorre la presenza congiunta dei cosiddetti caratteri di aziendalità. In primo luogo l’attività economica deve essere svolta da più persone, che contribuiscono all’attività dell’azienda attraverso il lavoro e manifestazioni economiche e non economiche (fini, bisogni, motivazioni, redditi). Nell’azienda inolte devono essere presenti, oltre che le persone, anche i beni: l’attività economica infatti presuppone sempre l’impiego congiunto di lavoro umano e beni. È facile quindi affermare che un’azienda è un insieme di beni e persone organizzati per lo svolgimento di determinati obiettivi.