Attività bancaria etica

L'attività bancaria etica si riferisce ai servizi finanziari volti a promuovere l'equità e lo sviluppo sostenibile. Le banche etiche ritengono che la redditività non debba essere misurata solo in termini finanziari, ma anche in termini sociali. I servizi finanziari offerti da queste banche etiche vanno oltre la semplice attività bancaria per includere i servizi di investimento e di assicurazione.Sempre più spesso le banche tradizionali cominciano a offrire anche prodotti etici.L'attività bancaria etica ha visto un'enorme crescita, soprattutto a partire dagli anni Novanta. Nonostante questa enorme crescita, i fondi etici rappresentano ancora solo lo 0,47% del patrimonio totale gestito nel continente europeo, oltre che a livello globale. La maggior parte delle banche etiche ha sviluppato prodotti di risparmio speciali che cercano di promuovere lo sviluppo sostenibile. Ad esempio, i clienti possono lasciare che gli interessi sui loro risparmi siano (parzialmente) trasferiti a ONG che si occupano di ambiente o di diritti umani, o a uno specifico progetto ambientale. Le banche etiche, a loro volta, utilizzano i depositi della loro banca per concedere prestiti alle famiglie e alle aziende, come qualsiasi altra banca. Tuttavia, a differenza delle banche regolari, i mutuatari sono di solito controllati in base a indicatori di sostenibilità. Per esempio, alcune banche etiche concedono mutui ipotecari a immobili che forniscono un "ritorno ecologico", come le vecchie case in fase di ristrutturazione o le nuove case ecologiche. Altre banche indirizzano i loro fondi a progetti che hanno una missione sociale (ad esempio, alloggi a prezzi accessibili, piccole imprese di proprietà di donne o istituzioni educative).