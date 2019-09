Attività bancaria e raccolta del risparmio

L’attività bancaria

La raccolta del risparmio

Il deposito in conto corrente

Il deposito a risparmio

Certificati di deposito

Obbligazioni

Cambiali e assegni

L’consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito. La banca svolge una funzione di intermediazione tra chi ha accumulato capitale e non sa come utilizzarlo, e chi ha necessità di denaro per effettuare investimenti.Le banche, dalle loro attività, devono ricavare un utile, per questo motivo esercitano attività finanziaria come: cambi di valute estere, operazioni relative a titoli di credito (assegni), amministrazione di valori mobiliari. La banca può essere di due tipi: società per azioni e società cooperative per azioni a responsabilità limitata.L’attività bancaria è vigilata dalla Banca d’Italia e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).Con lala banca è debitrice nei confronti dei propri clienti e sui depositi paga un interesse stabilito che può variare in funzione del tempo di immobilizzo del capitale versato.Ladi una banca è composta da:: costituita dall’insieme dei fondi depositati dai clienti (assegni, conti correnti);: costituita dall’insieme di titoli di credito affidati alla banca per custodia o amministrazione;: costituita dall’insieme di fondi acquistati da altre banche.Persi intende un deposito regolato da un sistema di contabilità costituito da un prospetto di dare e avere; il prelievo può essere effettuato con assegni bancari o con tessera elettronica. La banca accetta anche versamenti ed effettua pagamenti a terzi per conto del cliente nel limiti dei suoi servizi di cassa.Ilavviene mediante versamenti effettuati in contanti allo sportello della banca, allo stesso modo vengono effettuati i prelievi. Con questo tipo di deposito non si possono effettuare prelievi con assegni bancari o con tessera elettronica e il cliente non preleva di frequente.sono titoli di credito emessi dalle banche per ottenere finanziamenti; la loro durata va da 18 a 60 mesi. Per questi certificati il calcolo dell’interesse può essere: a tasso fisso (gli interessi sono pagati a scadenza semestrale o annuale), a tasso fisso zero coupon (gli interessi vengono capitalizzati alla scadenza), e al tasso indicizzato (sono calcolati con tasso variabile e pagati a scadenza semestrale o annuale).Lesono titoli di credito emessi dalla banca aventi durata minima di tre anni; la facoltà di rimborso da parte della banca può essere esercitata solo dopo 18 mesi dal giorno dell’emissione. A differenza dei certificati di deposito le obbligazioni hanno durata maggiore del prestito e possono vendere il titolo sul mercato mobiliare.Lesono titoli di credito all’ordine emessi in serie aventi una scadenza tra i tre e i dodici mesi dall’emissione.L’viene emesso dalla banca in seguito al versamento del relativo importo; vengono effettuati gratuitamente dalle banche.