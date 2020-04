Henri IV et ses projets architecturaux

Henri IV est sacré roi de France à Reims en février 1594 e le 22 mars de la même année, il entre dans Paris. La ville est ravagée et pour la conquérir il l’a lui-même détruite. Cependant, Henri IV ne manque pas d’idées et de vigueur créatrices. . S’appuyant sur le ministre Sully, il impulse de grands projets pour la capitale.Ses opération architecturales font respirer la capitale, elle facilitent la distribution de l’eau et ils améliorent la circulation. On a besoin de remettre de l’ordre dans tout un fouillis de ruelles étroites et insalubres encore médiévales. Henri IV reprend les travaux du Louvre (sa résidence parisienne) et des Tuileries. Il termine l’aile méridionale de la cour Carrée et, surtout, il édifie la galerie au bord de l’eau, ainsi appelée parce qu’elle longe la Seine. Par cette galerie, le Louvre est relié aux Tuileries. Il termine aussi le pont Neuf qui avait été déjà imaginé part Henri III. Inauguré en 1606, le célèbre plus vieux pont de Paris est le premier à être dégagé des maisons. Pour la première fois, un pont est conçu pour la promenade avec de larges trottoirs rehaussés. Le Pont-Neuf va faite naître un véritable quartier car il devient un lieu de rencontre et de rendez-vous. On y vend des fruits et des légumes, on y trouve des libraires, des marionettistes et des montreurs de singes. Le pont est prolongé par la rue Dauphine et sur la pointe ouest de l’ Île de la cité on construit une place triangulaire, la place Dauphine. La place constitué à l’origine de 32 pavillons identiques de briques et de pierre avec des arcades pleines et un toit d’ardoise, est conçue pour relier le Pont-Neuf au palais de Justice. C’est aussi une nouveauté pour glorifier le pouvoir d’’Henri IV. Elle doit son nom au Dauphin, le fils du roi et futur Louis XIIII.Sur le Pont-Neuf aujourd’hui s’élève la statue équestre d’Henri IV, faite installer en 1614 par Marie de Médicis. IL ne subsiste plus que deux pavillons similaires au sommet de ce triangle qui autrefois abritait des orfèvres, des lunetiers et des graveurs.Beaucoup plus connue est la place Royale, aménagée par Sully et rebaptisée place des Vosges en 1800. Henri Iv fait construire cette place à l’italienne ; elle a la forme d’un quadrilatère et elle a été élevée sur un terrain vague de la rive droite, dans le Marais. Elle est constituée sur les quatre côtés d’une place carrée avec façades de briques et chaînages de pierre. Les façades des immeubles sont donc toutes uniformes. Aujourd’hui, la place des Vosges constitue une des adresses plus prestigieuses de Paris. Après la Place Royale et la place Dauphine, Henri IV a imaginé une autre place, la place de France, un projet qui n’a jamais été réalisé car le roi est assassiné le 14 mai 1610 par François Ravaillac. À partir du règne de son successeur, Louis XIII, les grands travaux parisiens deviennent aussi le fait d’initiatives privées.