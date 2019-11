Descrizione di un personaggio famoso in francese

Charles de Gaulle

Son rôle politique

Charles de Gaulles a été un personnage très important de l'histoire française du XX siècle. Dans sa vie il a été général de l'armée et un des personnages plus emblématiques de l'histoire française. Il était très important pendant les ans 40 e pendant l'après-guerre. Il avait un rôle fondamental surtout pendant la Résistance française au nazisme et sa figure politique fut important jusqu'aux années Soixante-dix, quand il mourut en 1970. Il était aimé par les français et il devint Chef du Gouvernement provisoire en 1945. Il était un personnage particulier et il restait seulement un an au volant du gouvernement français. Probablement il laissa sa charge parce-que il n'acceptait pas le système politique des partis français. A l'écart, Charles de Gaulle fonda dans l'an 1947 le Rassemblement du peuple français (RPF), un mouvement politique français ayant un programme politique exposé par le général de Gaulle à Bayeux. Ce mouvement avait un important succès électoral.Très important fut son rôle pendant la guerre d'indépendance algérienne à partir du 1958; de nouveau il fut au centre de la scène politique française pendant un moment sombre de l'histoire nationale. Sa figure fut fondamentale pour la France et il devint le Premier ministre français. Dans le mois de juin 1958 il s'occupa de la rédaction de la nouvelle Constitution française. Cette nouvelle Constitution conduisit la France vers la Cinquiéme République française. Dans le mois de Décembre il fut élu Président de la République française avec la nouvelle Constitution qui accrut les pouvoirs du Président de la République. Il obtint le 78 % des votes des grands électeurs, ayant un grand succès populaire. En politique étrangère, de Gaulle décréta la fin de la guerre d'indépendance algérienne, accordant l'indépendance à l'Algérie. En politique intérieure, il renforça l'économie française et avec habileté en 1962 fixa des nouvelles élections. Ensuite, avec une loi constitutionnelle, fut décidé d'élire le Président de la République française au suffrage universel. Donc fut le peuple à décider le Président de la République française: Charles de Gaulle fut élu de nouveau Président avec un large consensus populaire. Il gagna les élections en 1965, mais en 1969 il démissionna la charge du Président de la République française après la défaite à un référendum. Charles de Gaulle mourut à Colombey-les-Deux-Eglises en 1970.