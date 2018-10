Scoperta degli elettroni

La scoperta degli elettroni si attribuisce a, fisico britannico dell' IXI secolo che grazie all'utilizzo di unrivelò la presenza di queste particelle indefinite.Nel tubo di vetro immise un gas e azionò o ilcollegato alle piastre metalliche caricate e poi negativamente () e positivamente ().Ad una condizione di estrema rarefazione aatmosfere il tubo si oscurò completamente e una fluorescenza prodotta dalle radiazioni partì dal catodo e raggiunse l'anodo, si trattava dei cosiddettiThomson interpose un mulinello lungo il percorso dei raggi e notò che questo si muoveva desumendo in questo modo ladegli elettroni dotati pertanto di massa. Applicò un campo elettrico trasversale ai raggi e osservò che deviavano verso il polo positivo comprendendo così ladegli elettroni.Ripeté l'esperimento cambiando i materiali ma i raggi catodici non mutavano ed erano presenti in tutti gli elementi. Il tubo vuoto utilizzato nell'esperimento di Thomson è il,un particolare tubo vuoto di vetro a forma di cono, con 3 elettrodi: 1 anodo e 2 catodi.La scoperta dell'elettrone consentì al fisico di raggiungere una discreta fama e gli valse ilper la fisica nel 1906.