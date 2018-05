Problemi di chimica

Giochi Della Chimica 2018 - Fase Regionale - Problemi 11-12 Classe A

Svolgimento

[math]V = Ab * h = 6 m^2 * 3 m = 18 m^3[/math]

[math]x = 101325 * 1,5 = 151987,5 Pa[/math]

[math]T = 25+273,15 = 298,15 K[/math]

[math]151987,5 * 18 = x * 8,3144 * 298,15[/math]

[math]x = \frac{151987,5 * 18}{8,3144 * 298,15} = 1103 mol[/math]

[math]n = \frac{m}{MM}[/math]

[math]m = n * MM[/math]

CH 4

[math]1,0 * 4 + 12,0 = 16,0 \frac{g}{mol}[/math]

[math]m = 16,0\frac{g}{mol} * 1103 mol ≈ 18000 g = 18 kg[/math]

In un ripostiglio di 6 me alto 3 m chiuso ermeticamente si verifica una perdita di gas metano. Quando la falla viene riparata, nel locale si raggiunge una pressione parziale di metano pari a 1,5 atm alla temperatura di 25°C. Determinare la quantità di metano presente nel ripostiglio.Innanzitutto, calcoliamo il volume del ripostiglio!Fatto ciò abbiamo tutti i dati necessari per il calcolo del numero di moli. Convertiamo la pressione in Pa.1:101325=1,5:xConvertiamo la Temperatura in Kelvin.Secondo la legge dei gas ideali, allora:Sapendo che, alloraMMLa risposta corretta è, 18 kg.



Problema 12

Una soluzione acquosa di HCl al 37% ha densità pari a 1,20 g/mL. Calcolare la concentrazione molare dell'acido.

Svolgimento

Se %(p/p) = 37, allora il rapporto in peso tra l'acido cloridrico e il peso della soluzione è 0,37. Inoltre sappiamo che 1 L di soluzione ha massa 1200 g.

Quindi in 1 L di soluzione ci sono x grammi di HCl ->

[math]0,37 * 1200 = 444 g[/math]

[math]M(HCl)=\frac{n}{V} = \frac{12,2}{1} = 12,2 M[/math]

Calcoliamo n HCl -> 444/36,5 = 12.16 molLa risposta corretta è, 12,2 M