Materia - Elementi e classificazione

Chimica

Definizione:

La materia:

Le sostanze:

Gli elementi:

Classificazione della materia

la chimica è una scienza (o ramo delle scienze naturali) che studia la composizione della materia.può essere una sostanza o un insieme di sostanze, chiamato miscuglio. E’ ciò di cui è composto un corpo, quindi ha una massa ed un volume.sono una forma di materia con proprietà specifiche.Ad esempio: oro, acqua, rame, mercurio, metano,…sono alcuni tipi di sostanzeLa materia può essere:- una sostanza formata da elementi (in base al tipo di reazione che subiscono) o da composti.- un insieme di sostanze (essere un miscuglio)- avere tre stati di aggregazione: solido, liquido o gassosoGli oggetti che ci circondano sono detti genericamente “corpi” e sono costituiti da materia.Per materia si intende tutto ciò che possiede una certa massa ed un certo volume.Un modo semplice ed intuitivo per classificare la materia è quello che si bada sull’aspetto fisico dei corpi: lo stato di aggregazioneLe sostanze si trasformano in altre sostanzeIn genere chiamiamo reazioni chimiche le trasformazioni della materia durante le quali una o più sostanze scompaiono e una o più sostanze si formano.Dunque, le reazioni, cambiano la natura chimica della materia.Molti fenomeni che avvengono attorno a noi sono reazioni chimiche e talvolta le posiamo riconoscere da evidenti cambiamenti come, ad esempio: variazione del colore, produzione di gas o di fumi, formazione di una sostanza solida in una una liquida o emissioni di luci o di calore.Le sostanze che danno origine alla trasformazione chimica si chiamano reagenti e le sostanze che si formano si chiamano prodotti.