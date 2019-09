I tessuti secretori

I tessuti secretori sono formati da cellule con grossi vacuoli per contenere l’enorme quantità di sostanza secreta,;infatti, la cellula dopo aver suberificato completamente la parte interna, finisce per morire, come le cellule che si riempiono di olii eterei e ad un certo punto muoiono fino a trasformarsi in piccoli otri.Questi tipi di tessuti si dividono in:● Tessuti ghiandolari: secrezione extracellulare. Le sostanze secrete vengono espulse o direttamente fuori dalla pianta o anche all’interno della pianta, in spazi intercellulari;● Tessuti secretori: secrezione intracellulare. Le sostanze secrete vengono accantonate nell’interno delle cellule, cioè nei vacuoli. Tali tessuti presentano dell’ordine grossi vacuoli per contenere l'enorme quantità di sostanze segrete e il citoplasma si riduce a un sottile strato. Vi sono anche cellule secretrici e cellule ghiandolari cioè singole cellule, isolate in tessuti d’altro tipo, aventi valori di idioblasti.Funzioni delle sostanze secrete:1) Adescamento dei pronubi;2) Protezione contro parassiti;3) Difesa contro forte traspirazione;4) Protezione delle ferite (come i lattici);Vengono eliminate soprattutto sostanze non azotate (tranne gli alcaloidi);I prodotti della secrezione sono sia solidi che liquidi:- Prodotti solidi : cristalli di ossalato di calcio (le cellule ossalifere sono delle cellule secretrici);- Prodotti liquidi : olii eterei, mucillagini, resine, gomme, gommoresine, balsami, tannini, latici, ecc.