Miofibroblasti

La trasformazione da fibroblasto a fibrocita non è l'unico evento che riguarda la storia naturale del fibroblasto. Di grande interesse è anche la trasformazione di fibroblasto in miofibroblasto. Questo fenomeno è particolarmente evidentequando si rimargina una ferita perché, in seguito a segnali locali, il fibroblasto viene attivato e inizia a esprimere una forma particolare di actina.