Meiosi ed errori nella meiosi

Meiosi

Errori nella meiosi

La meiosi comprende due divisioni nucleari, ma un’unica duplicazione del DNA, per questo il patrimonio genetico diviene aploide. Si parla quindi di meiosi I e II.In questo processo per chiasmo si intende uno scambio di materiale genetico tra cromatidi appartenenti a cromosomi omologhi nel crossing over. La meiosi I comprende:• profase in cui la cromatina si condensa in cromosomi, in cui si rompe il nucleo e in cui avviene il crossing over;• metafase in cui i cromosomi omologhi si allineano sul piano equatoriale;• anafase in cui i cromosomi omologhi si muovono verso i poli opposti della cellula;• telofase in cui si riformano i nuclei e in cui si formano due cellule aploidi da una diploide.La meiosi II invece comprende: • profase in cui si riformano i cromosomi; • metafase in cui i centromeri delle coppie di cromatidi si allineano sul piano equatoriale;• anafase in cui i cromatidi si separano e diventano cromosomi migrando verso i poli opposti; • telofase in cui i cromosomi segregano dentro i nuclei e le cellule si separano. Quindi ognuna delle 4 cellule prodotte ha un nucleo con un corredo aploide. La meiosi si distingue dalla mitosi perché nella meiosi si formano delle sinapsi che tengono uniti cromosomi omologhi e per la mancata separazione dei centromeri alla fine della metafase I.• nella traslocazione un pezzo di cromosoma si stacca e va ad attaccarsi a un altro cromosoma;• nella non disgiunzione una coppia di cromosomi omologhi non si scinde nella meiosi I o i cromatidi fratelli non si separano nella meiosi II oppure i cromosomi omologhi potrebbero non rimanere attaccati. Si formano così cellule aneuploidi, con cromosomi in meno o in più.