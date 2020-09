Gunzioni ancoranti

Giunzioni di tipo ancorante Le giunzioni intermedie e i desmosomi nell’insieme costituiscono la categoria delle giunzioni di tipo ancorante. Le giunzioni ancoranti, come indica il nome, hanno il ruolo di creare una connessione meccanica tra cellule che sia di una certa robustezza. Nell’immagine sono da evidenziare le linee/placche (colorate in azzurro) poiché rappresentano degli ammassi proteici che forniscono delle importanti strutture di ancoraggio per diverse altre classi di proteine.Si possono osservare inoltre proteine transmembrana che in sede intracellulare sono ancorate a questa placca di partenza, mentre in sede extracellulare tendono ad interagire strettamente con proteine molto simili o addirittura identiche che appartengono alla membrana della cellula vicina.Sono proprio queste proteine al centro dell’intera struttura ad essere responsabili direttamente dell’adesione fra le cellule adiacenti. Le stesse placche proteiche su cui sono ancorate le proteine transmembrana funzionano come siti di attacco per l’altra componente fondamentale delle giunzioni ovvero il citoscheletro. Le proteine transmembrana, incontrandosi nell’interstizio tra le cellule, stabiliscono il vero contatto meccanico e vengono raggruppate nella grande famiglia delle caderine. La caderina possiede un dominio transmembrana che sul versante citoplasmatico si ancora sulla placca proteica interna. Sul versante extracellulare invece la caderina presenta una sequenza di 5 subunità le quali si estendono nell’insieme quasi a formare un filamento verso il centro dell’interstizio, dove sono raggiunte dalle corrispondenti subunità della caderina prodotta dalla cellula vicina.