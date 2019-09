Crescita della cellula

La crescita si spiega solo con il metabolismo. La cellula produce più molecole di quelle che servono al turnover, quindi ovviamente cresce. Ma perché nella storia della vita si è affermato questo modello? Non sarebbero meglio forme di vita statiche che pensano solo a riparare i danni e sostituire le cellule morte e non crescono? È una questione di competizione e caso: supponiamo che su un pianeta nascano delle forme di vita statiche, che sopravvivono senza crescere. Se per caso, per mutazione, nasce una forma di vita che invece cresce essa si afferma sulle altre e gli ruba materia prima. Queste quindi sono costrette ad adattarsi, perché è naturale che le forme di vita che tendono a crescere si affermino sulle altre.Ma se la cellula continua a costruire molecole, perché non diventa gigante ? Perché a un certo punto si riproducono dimezzandosi. Per fare un paragone posso pensare a città grandi e città piccole: perché nelle città grandi c’è più traffico e in quelle piccole di meno ? in una cittè con una certa superficie e un certo perimetro gli scambi con l’esterno avvengono dal perimetro. Se però la superficie quadruplica probabilmente anche gli scambi interni e esterni quadruplicheranno, ma il perimetro no (per questioni geometriche). A questo punto quindi i contatti saranno più difficoltosi. In generale possiamo dire che più un oggetto cresce più gli scambi con l’esterno risultano difficili. Se la cellula cresce troppo non riuscirà più a prendere materia prima in maniera efficace. È per questo che avviane la riproduzione.Sintesi: La vita tende a crescere in continuazione, perché se compare un sistema competitivo rispetto agli altri questo si afferma. La crescita ha però dei limiti, perciò avviene la riproduzione. Quando le dimensioni diventano eccessive, infatti, la cellula si divide in due, riprendendo le dimensioni ottimali per l’efficienza.