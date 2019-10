Cellule - Descrizione

Le cellule

La membrana cellulare è costituita da due strati fosfolipidi e contiene numerose proteine integrali di membrana. Esternamente alla membrana ci sono invece glicoproteine.All’esterno della membrana cellulare vi è la parete cellulare, composta da cellulosa e tipica delle cellule vegetali. La parete cellulare è attraversata da canali detti plasmodesmi che connettono il citoplasma alle cellule adiacenti.Nelle cellule eucariote è presente il nucleo, il quale contiene gli acidi nucleici con le informazioni genetiche della cellula e ne controlla il corretto svolgimento delle funzioni. All’interno del nucleo è presente il nucleolo che contiene i ribosomi. Tutto ciò che si trova all’interno della cellulare è detto citoplasma e la sua parte fluida contiene il citosol, formato da grosse proteine, ioni e piccole molecole.La maggior parte del citoplasma è occupata da organuli, che sono di differenti tipi nella cellula animale e vegetale. Alcuni di essi sono liberi di muoversi mentre altri sono agganciati al citoscheletro, che permette un movimento ordinato e controlla le sostanze all’interno della cellula.Le cellule eucariote contengono i vacuoli. Nelle cellule vegetali è presente un unico grande vacuolo centrale, mentre nelle cellule animali i vacuoli sono di più e più piccoli. I vacuoli contengono una soluzione di sali e altre sostanze, mantengono la forma della cellula e le danno sostegno. Simili ai vacuoli ci sono le vescicole, che sono però più piccole e hanno il ruolo di trasportare le sostanze da una zona ad un’altra della cellula o di scambiare queste sostanze con l’esterno.Tra le vescicole ci sono i lisosomi, i quali contengono gli enzimi adibiti alle reazioni di idrolisi. Alcuni di essi demoliscono le molecole complesse in molecole più semplici mentre altri hanno il ruolo di attaccare i batteri. Un tipo di lisosoma può essere il proteasoma.I perossisomi sono vescicole che hanno funzioni che vanno dalla intesti del colesterolo alla smaltimento dei composti tossici.Maggiore è la quantità di proteine in una cellula maggiore è il numero di ribosomi presente in essa. Nei ribosomi gli amminoacidi si uniscono a formare le proteine.Il reticolo endoplasmatico è un complesso sistema di membrane e si suddivide in:- reticolo endoplasmatico liscio, che sintetizza i fosfolipidi che dovranno formare le membrane della cellula e trasforma alcune sostanze dannose per l’organismo;- reticolo endoplasmatico rugoso, che sintetizza le proteine.L’apparato del Golgi è uno organulo costituito da 4 o più cisterne, esso riceve le vescicole che provengono dal reticolo endoplasmatico rugoso, ne rielabora il contenuto che immette in altre vescicole. Nelle cellule animali gli apparati vanno dai 10 ai 20, mentre in quelle vegetali se ne trovano diverse centinaia. I principali prodotti che vengono elaborati dall’apparto del Golgi sono le proteine di membrana, le lipoproteine e le glicoproteine.Le ciglia e i flagelli sono strutture proteiche lunghe adibite al movimento, mentre i centrioli, presenti soprattuto nelle cellule animali, possiedono un ruolo importante nella divisione cellulare.I mitocondri sono organuli con funzione energetica, all’interno di essi avviene la respirazione cellulare, con la quale vengono distrutte molecole energetiche per fornire energia alla cellula e per ricaricare le molecole di ADP in ATP.I cloroplasti sono organuli presenti esclusivamente nelle cellule vegetali, all’interno di essi è presente la clorofilla che si trova alla base del processo di fotosintesi son la quale viene trasformata l’energia del Sole in energia chimica. In essi avviene la sintesi del glucosio.CELLULA ANIMALE: citoplasma, mitocondri, citoscheletro, apparato del Golgi, membrana cellulare. reticolo endoplasmatico, ribospmi, nucleo, nucleolo, cetrioli, lisosomi, perossisomi.CELLULA VEGETALE: citoplasma, mitocondri, citoscheletro apparato del Golgi, membrana cellulare, reticolo endoplasmatico, ribosomi, nucleo, nucleolo, cloroplasti, plasmodesmi, vacuolo.:::::