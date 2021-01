Video appunto: Ancoraggio alla membrana e mitocondri

Ancoraggio

Mitocondri

Alcune proteine hanno una porzione introcitoplasmatica che si aggancia al citoscheletro, altre ancorano la cellula a proteine che stanno nella matrice extracellulare; altre ancora, le integrine di membrana svolgono entrambi i ruoli: da una parte interagiscono con il citoscheletro, dall'altra con materiale esterno alla cellula, come per esempio il collagene.La spettrina è una proteina periferica che fa parte del citoscheletro del globulo rosso responsabile della sua resistenza meccanica e della sua morfologia. La mancanza di questa proteina provoca una patologia emolitica chiamata sferocitosi che causa crisi emolitiche: la forma del globulo non è a “ciambella” schiacciata come nella norma, ma sferica e con una resistenza meccanica molto minore.Dotate di una doppia membrana (cfr. teoria endosimbiontica di Margulis), sono sede della respirazione cellulare. Le cellule più ricche di mitocondri sono quelle muscolari, nervose e gli ovociti. Nelle creste sono localizzati gli enzimi che entrano nella catena di trasporto degli elettroni e nella catena di fosforilazione ossidativa. Nella matrice sono presenti ribosomi, che gli danno una limitata autonomia di sintesi proteica, e 5-10 copie del genoma mitocondriale (nell'uomo 16000bp con 30 geni) che viene letto e duplicato in loco.