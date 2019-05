La molecola di ATP

Risulta chiaro come le reazioni metaboliche e la catalisi enzimatica siano fondamentali per la vita di un organismo, in quanto consentono di trarre l’ energia utile alla cellula per svolgere le sue funzioni. Abbiamo già accennato come tale energia è ottenuta dalla degradazione delle sostanze nutrienti e immagazzinata sotto forma di ATP. Per comprendere il processo di accumulo e di rilascio dell’energia tramite la molecola di ATP analizziamone la struttura. L’ATP (adenosintrifosfato) è un nucleoside trifosfato, che ha come monosaccaride il D-ribosio e come base azotata l’adenina. L’ATP è una molecola «ad alta energia». Infatti a pH fisiologico i gruppi fosfato si trovano in forma ionizzata e la molecola possiede quattro cariche negative. La repulsione fra queste cariche rende l’ATP una molecola molto instabile. Quando essa è sottoposta a idrolisi, la scissione di un gruppo fosfato (P¡) genera una grande quantità di energia, pari a 7,3 kcal/mol (in condizioni standard): l’ATP si trasforma in ADP (adenosindifosfato), una molecola «a bassa energia», e l’energia rilasciata è utilizzata dalla cellula.L’energia necessaria all’organismo per compiere qualsiasi attività deriva dalla conversione dell’ATP in ADP. Il processo inverso, ovvero la formazione della molecola di ATP a partire da ADP e fosfato, è un processo che richiede energia.La molecola di ADP può essere ulteriormente idrolizzata, liberando un quantitativo di energia minore rispetto a quello liberato dall’idrolisi dell’ATP.Si forma l’AMP (adenosinmonofosfato), contenente un unico gruppo fosfato.Nella cellula l’ATP ha una vita media di circa un minuto, perché è continuamente prodotto e idrolizzato: l’energia necessaria al corpo umano comporta la sintesi di circa 40 kg di ATP al giorno. Si crea così un ciclo in grado di rigenerare l’ATP: l’energia per la sintesi dell’ATP è ricavata dai processi di degradazione delle sostanze nutrienti (nelle piante deriva dall’ energia solare mediante la fotosintesi clorofilliana) e l’energia immagazzinata nella molecola di ATP è utilizzata per molti processi cellulari, come la biosintesi delle macro- molecole , il movimento e il trasporto attivo di sostanze.