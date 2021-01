Video appunto: Folding delle proteine

Folding delle proteine

Il raggiungimento della corretta conformazione (struttura terziaria) delle proteine è quasi sempre guidato da proteine accessorie: chaperoni e chaperonine. Dal momento che a partire da una stessa struttura primaria ci possono essere varie alternative di conformazione terziaria, e che una sola funzioni correttamente, c’è bisogno di agenti che ne controllino il folding.I chaperoni fin dalle prime fasi della sintesi proteica si agganciano alla sequenza di amminoacidi, impedendo legami con altre molecole della cellula che potrebbero portare ad un misfolding e aiutano il peptide a ripiegarsi.Per certi peptidi agiscono solo i chaperoni, mentre per altre la loro azione non basta: quando la traduzione è terminata entrano in azione le chaperonine, che lavorano in un complesso cilindrico (TRiC) all’interno del quale va a finire la proteina inglobata, isolandola dall'ambiente citoplasmatico e all’interno della quale viene raggiunta la conformazione finale. L'assunzione di conformazioni sbagliate, o misfolding, rendendo non funzionali le proteine, può comportare gravi danni alla cellula.Conoscendo la sequenza primaria è possibile prevedere la potenziale struttura secondaria e terziaria. Tante sono quelle possibili per una data sequenza, ma spesso solo una è funzionale: la funzione di una proteina è infatti determinata strettamente dalla sua forma. Si possono comunque fare previsioni di folding alternativi grazie a sistemi informatici.