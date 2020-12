Struttura interna della cellula muscolare liscia

È evidente, la mancanza di quell’organizzazione che, negli altri due tipi di cellule muscolari, dava origine alla striatura. Dentro la cellula ci sono filamenti di actina e miosina come negli altri tipi di muscolo, ma manca completamente un allineamento preciso che sia responsabile di una striatura.Un aspetto distintivo della cellula muscolare liscia è rappresentatoda masserelle più dense, dette corpi densi, che sono punti di attacco per l’actina, che quindi forma una sorta di rete tridimensionale all’interno della singola cellula; l’actina è ancorata sui corpi densi ma anche alla membrana plasmatica in più punti, e i filamenti spessi di miosina si dispongono a metà strada tra i filamenti sottili di actina come mostrato nell’immagine. La contrazione della cellula è dovuta allo scorrimento della miosina sull’actina, come negli altri muscoli, ma l’accorciamento è dovuto al fatto che la maggior parte dei filamenti siano orientati più o meno longitudinalmente, anche un po' obliquamente rispetto all’asse geometrico della cellula. Altra cosa interessante da notare in fig.29 è che si può vedere una metà della cellula muscolare liscia con il nucleo visibile solo in parte e, in prossimità di questo, ci sia una sorta dicono di citoplasma in cui sono assenti i filamenti e sono invece raggruppati gli organelli membranosi; qui non sono presenti tubuli T e non esiste il reticolo sarcoplasmatico con la sua morfologia caratteristica negli altri tipi di muscolo.