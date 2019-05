Sistema nervoso - generale

Il neurone ha una parte specializzata nel ricevere informazioni dagli altri neuroni e un'altra parte deputata nell'invio di informazioni ad altri neuroni. Questa trasmissione di informazione avviene attraverso dei processi che portano il neurone ad aumentare il potenziale d'azione che poi si propaga verso l'assone.I neuro trasmettitori sono le sostanze rilasciate dal neurone.Il sistema nervoso centrale è composto da due strutture: il cervello e il midollo spinale che sono protette rispettivamente dal cranio e colonna vertebrale.Le parti del sistema nervoso periferico non sono protette da strutture ossee e sono i nervi cranici e i nervi spinali. Un esempio può essere il nervo ottico che è un nervo cranico.Il sistema nervoso periferico possiede la distinzione tra sistema somatico e autonomo, il somatico è la parte che controlla i movimenti volontari dei muscoli scheletrici. Il sistema periferico autonomo è deputato a controllare le funzioni vegetative, ossia funzioni che va avanti in modo indipendente.Vi è inoltre una distinzione all'interno del sistema nervoso autonomo: il sistema nervoso simpatico e parasimpatico. I sistemi lavorano insieme, bilanciando la nostra attività. Questi due sistemi possono essere distinti sulla base di tre caratteristiche per capire come agiscono.1) le funzioni specifiche che svolgono2) le localizzazioni da cui si originano i nervi3) Il neuro trasmettitore che utilizzano