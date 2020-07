Orecchio, anemia e malattie che colpiscono il sistema nervoso

Anemia

Orecchio: L’orecchio ha due funzioni: percepire i suoni che provengono dall'ambiente e raccogliere informazioni riguardo i movimenti e alle posizioni della testa per aiutarci a mantenere l’equilibrio. È diviso in tre parti: orecchio esterno e medio, coinvolti nella funzione uditiva, e orecchio interno contenente i recettori dell’udito e dell’equilibrio.Nell’orecchio interno si trova anche l’apparato vestibolare che costituisce l’organo dell’equilibrio.L’anemia può essere dovuta a carenza di acido folico o vitamina B12. Un caso di anemia è infatti l’anemia perniciosa, in cui il carente assorbimento di vitamina B12 è legato alla mancanza di uno specifico fattore intestinale. Infine la talassemia è una malattia ereditaria che comporta anemia. Malattie che colpiscono il sistema nervoso:• il morbo di Alzheimer è dovuto alla distruzione dei neuroni attribuita alla beta amiloide;• il morbo di Parkinson è una malattia degenerativa del SNC dovuta all’accumulo di alfa-sinucleina e all’insufficiente formazione di dopamina;• la sclerosi multipla è una malattia autoimmune cronica demielinizzante che colpisce il SNC rendendo la comunicazione tra cervello e midollo spinale. Colpisce soprattutto individui dai 30 ai 50 anni.