Componenti chimiche del sangue

Quando facciamo le analisi, molto spesso andiamo a misurare le concentrazioni di certi ioni nel sangue o nelle cellule; eventuali squilibri in tali concentrazioni, infatti, possono causare gravi problemi alla salute.Per esempio, il calcio è un elemento fondamentale per il nostro corpo, dove si trova sotto forma di ione Ca2+: il calcio è importante per la formazione e lo sviluppo delle ossa, dei denti e delle unghie, per il processo di coagulazione del sangue, per l’attività dei muscoli e del sistema nervoso, e per la digestione di alcuni cibi.Il livello di calcio nel sangue è detto calcemìa. Un aumento della calcemia può causare alterazioni dell’elettrocardiogramma, stitichezza, nausea, calcoli renali; una diminuzione provoca una contrazione involontaria dei muscoli chiamata tetanìa.In acqua si presentano in forma di ioni dissociati sia i composti ionici sia molti composti molecolari, le cui molecole interagendo con l’acqua vengono scisse in modo da produrre ioni positivi e negativi. Le principali famiglie di composti presenti in acqua in forma ionica sono gli acidi e le basi.Prima di parlare di tali composti, però, è necessario fare alcune considerazioni sul comportamento dell’acqua. Anche la molecola dell’acqua, infatti, ha la capacità di formare ioni. Quando due molecole d’acqua si urtano abbastanza energicamente, può avvenire il trasferimento di uno ione idrogeno (H+) da una molecola all’altra. Lo ione idrogeno in pratica è un «protone nudo», che è fortemente attratto verso gli elettroni; per questo motivo, esso non esiste maicome tale quando si trova nelle vicinanze di qualcosa che abbia elettroni da mettere in comune, come per esempio un’altra molecola d’acqua. Da questa reazione, che è detta ionizzazione, si formano così due ioni: lo ione idronio H3O+ e lo ione ossidrile OH−.