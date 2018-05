Ricerca ardesia

Ricerca sull’ardesia

Caratteristiche

Tradizioni

L’ardesia è un materiale che comunemente si trova sulle lavagne di scuola, è un prodotto che si trova in natura e viene lavorato per ottenere un ricavato liscio sul quale si può scrivere con il gesso.Su una lastra di ardesia si può anche fare un dipinto perché è facile da scrivere anche con altri materiali.Le ardesie in natura vengono identificate come rocce sedimentarie metamorfiche, hanno una struttura clastica o granoblastica e i principali minerali che le costituiscono sono: illite, muscovite, calcite, quarzo, argite, sericite e argilla.Le ardesie sono una varietà di scisti calcareo – argillosi facilmente divisibili in lastre leggere e piane.La roccia in sé è di colore grigio ferroL’ardesia è utilizzata come materiale di copertura dei tetti dall’epoca medievale e anche nel rinascimento, infatti le tegole anche sono di questo materiale.Dove trovare le rocce ardesie:Le rocce ardesie si trovano facilmente nella parte settentrionale dell’Italia, specialmente in Liguria e viene estratta anche dalle cave della Valle Fontanabuona;In Europa vi sono altre cave in: Galles, nel Regno Unito, Angers e in Francia.

A cura di Gabriele.