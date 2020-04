Toulouse - Description

Toulous - description

Toulouse se trouve sur les rive de la Garonne, au centre de l’Aquitaine, la région historique française qui s’étend sur tout le Sud-Ouest, entre les Pyrénées, l’Atlantique, le Massif central et la Méditerranée.Ancienne capitale du Languedoc, aujourd’hui c’est la sixième agglomération de France. C’est un grand centre industriel, caractérisé par la construction aéronautique (l’Aérospatiale a son siège à Toulouse) autour de laquelle se sont installées de nombreuses industries de pointe.La ville est aussi dotée d’équipements universitaires et scientifiques de qualité.La ville a un cachet tout à fait particulier dû aux briques roses dont les façades des maisons sont recouvertes. En effet, on dit que Toulouse est une ville rose à l’aube, une ville mauve au soleil cru, une ville rouge au couchant du soleilToulouse a toujours eu un rapport très étroit avec la Garonne. Autrefois, le trafic des barques et des radeaux était très actif et on utilisait le fleuve comme voie navigable pour transporter des pierres et de la chaux vers Toulouse. En 1865 on ouvrit le canal latéral de la Garonne pour permettre aux barque du Canal du Midi de descendre vers Bordeaux en passant par Toulouse, mais cella arriva un peut tard à cause de la concurrence de l’essor ferroviaire. De nos jours, l’activité du canal et de la Garonne est favorisée par l’allongement des écluses et la création d’une pente d’eau. Ce sont des mesures qui ont accru le tourisme fluvial à bord de bateaux de location habitables. Depuis le XVIII siècle, des plantations de peupliers permettent de tirer profit des terres inondables, surtout à la suite des crues des printemps des affluents du Massif central. Le bois sert en menuiserie et en papeterie. En outre, les rangées de peupliers créent des avenues embellies de feuillages.Au point de vue artistique, il faut rappeler la Basilique de St-Sermin, une des plus belles et grandes églises romanes de pèlerinage du Midi et la plus riche de France en tant que reliques. Sa construction, en briques et en pierre, a été commencée au XI siècle et achevée quatre siècles plus tard. Sa restauration générale a été entreprise au XIX siècle par Viollet-le-Duc. St-Sernin est le type de la grande église de pèlerinage. Son plan est conçu pour faciliter les dévotions des foules et de rendre possible la célébration des offices. Pour un édifice en style roman, l’église est particulièrement vaste et la nef fait grand effet.