Giacomo Leopardi: il pensiero filosofico ela posizione culturale

La filosofia leopardiana in tre opere di prosa

L'approfondita riflessione sulla natura

Le convinzioni di Leopardi

- l'inevitabilità del dolore;

- l'illusorietà del piacere;

- la vanità di ogni ideale (come l'amore, quelli politici e religiosi); ogni esperienza è destinata a rivelarsi insoddisfacente rispetto alle nostre aspettative, e ogni cosa finisce comunque per essere distrutta dal tempo.



Leopardi e la cultura dell'Ottocento

- assoluta singolarità dell'esperienza individuale;

- la sottolineatura della "noia" quale esperienza conoscitiva e segno di distinzione spirituale;

- la persuasione della mancanza di un fondamento "oggettivo" dei valori.



Fra le sue opere in prosa spicca il vastissimo quaderno dello Zibaldone, che è il diario fedele, il registro della sua vita intellettuale.Vi sono poi i 111 Pensieri e le prose filosofiche dell Operette morali, composte nel 1824, in un momento di abbandono della poesia. Nell Operette Leopardi satireggia chi crede di conoscere il "vero" e non si accorge di nutrire soltanto illusioni e pregiudizi.Alla base del pensiero di Leopardi si pone la concezione della natura. Essa gli appare prima "benigna" (immergerci in essa ci dà l'unica felicità) e poi "matrigna" (perché illude l'uomo con la promessa della felicità, senza però mantenerla).Inizialmente riteneva che ogni progresso ci allontana dall'innocenza e della libertà originarie. Più facile di quella umana è quindi l'esistenza deli animali, esprimendo spontaneamente i propri istinti. Una simile condizione di ingenuità e spensieratezza è concessa all'uomo soltanto nell'infanzia.Successivamente denuncia l'inganno della natura che ci condanna al dolore: è il momento del "pessimismo cosmico". La natura è concepita come una forza cieca e volta ai soli fini della creazione e della distruzione: essa si rivela indifferente alla condizione delle sue stesse creature. Per il poeta quindi l'unico bene è la ragione, perché smaschera le "illusioni" e rivela l'"arido vero".La natura è uno dei temi fondamentali delle sue poesie. Rappresentata nella forma concreta del paesaggio, la natura, è cantata con accenti di profonda commozione ed esaltata in tutta la sua bellezza con toni pacati e sereni. Leopardi affronta infatti i temi che connotano la sua visione pessimistica della vita:Ne consegue che l'unica fondata speranza per l'uomo è la morte.Questi motivi possono essere riassunti nel tema del destino di infelicità che sovrasta ogni creatura. Per l'essere umano tale condizione è determinata dalla sua innata tendenza alla ricerca del piacere, dell'immaginazione. La felicità è dunque irraggiungibile, è solo un'illusione.Il saggio sa che la felicità è irraggiungibile e dunque non si illude. Invece gli uomini comuni coltivano le "illusioni". Sapere è sempre meglio di non sapere: benché la consapevolezza accresca il dolore, essa è comunque preferibile all'ignoranza. Nasce da qui la vibrante polemica contro coloro che si accontentano di false speranze e nutrono fede, in un avvenire che è destinato a deludere.Chi sa che la felicità è irraggiungibile prova "noia" per la vita, per le cose di ogni giorno, per l'epoca in cui vive. Tale "noia" può costituire uno stimolo alla conoscenza; può sollecitare azioni eroiche e aspirazioni grandi.Quella di Leopardi è una filosofia non elaborata in forma sistematica. Fu uno dei maggiori filosofi dell'Ottocento, l'unico paragonabile ai grandi pensatori europei.Esplorò tematiche ben diverse, ma destinate a divenire centrali nella successiva cultura novecentesca:A sottrarlo alle idee condivise nell'Ottocento erano due fattori: il nichilismo, la convinzione che l'universo e la vita siano "nulla", e il materialismo, l'idea che quanto esiste sia solo "materia".