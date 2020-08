Facoltà a numero aperto 2020 2021: Economia, lista atenei ad accesso libero

Scienze economiche a numero aperto 2020 2021: tutti i corsi di laurea e le università

Università Gabriele D’Annunzio di Chieti: Economia e commercio; Economia e informatica per l’impresa; Economia, mercati e sviluppo.

Università degli studi di Napoli Pathenope: Economia e Management, Economia e commercio.

Università della Campania Luigi Vanvitelli: Economia e commercio.

Università degli studi di Ferrara: Economia

Università degli studi di Trieste: Economia internazionale e mercati finanziari

Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale: Economia e commercio - curriculum Economia e commercio; Economia e commercio - curriculum Economics and Business.

Università degli Studi di Roma La Sapienza: Relazioni economiche internazionali; Scienze economiche.

Università degli studi di Roma Tre: Economia.

Università degli studi di Genova: Economia e commercio.

Università degli studi di Brescia: Economia e azienda digitale.

Università degli studi di Macerata: Economia, territorio e ambiente.

Università politecnica delle Marche: Economia e commercio.

Università degli studi di Bari Aldo Moro: Economia e commercio.

Università degli studi di Foggia: Economia.

Università del Salento: Economia e finanza.

Università degli studi di Cagliari: Economia e finanza.

Università degli studi di Messina: Economia, Banca e Finanza.

Università degli studi di Firenze: Economia e commercio.

Università di Pisa: Economia e commercio.

Università di Siena: Scienze economiche e bancarie.

Stai valutando se iscriverti ae vuoi verificare quali sono i corsi ad accesso libero? La cosa più importante, quando si sceglie un corso universitario, è assecondare quelle che sono le proprie esigenze, compresa la volontà o meno di affrontare un test d’ingresso. Nel caso di scienze economiche ci sono delle facoltà che permettono l’accesso senza un test che, qualora non abbia esito positivo, comporta l’esclusione.Vediamo allora la lista che Skuola.net ha preparato per voi, quella di corsi scienze economiche 2020 2021 che presentano solo un, debiti formativi da sanare nel corso del primo anno, senza comportare l’esclusione. Di seguito la lista completa.Tutte le facoltà di scienze economiche elencate di seguito prevedono un test d’ingresso per verificare le conoscenze che, qualora non superato con successo, non comporta l'esclusione dal corso. Per capire come iscriversi a ogni corso occorre consultare il sito dell’università.